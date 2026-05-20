ホルムズ海峡通過の許可を待つ貨物船と、ペルシャ湾沿岸に見える人々＝15日、イラン・バンダルアバス（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は4営業日ぶりに反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の6月渡しが前日比0.89ドル安の1バレル＝107.77ドルで取引を終えた。バンス米副大統領が、イランとの協議に進展があったと明らかにし、中東情勢を巡る供給懸念がやや後退した