三笠宮家の瑶子さまは、4月4日、栃木県茂木町で「全日本スーパーフォーミュラ選手権」の開幕セレモニーに出席されました。当日はあいにくの悪天候で、土砂降りの雨の中で行われた開幕戦に、名誉総裁の瑶子さまがユーモアを交えて挨拶をされました。「悔しさを選手たちにぶつけてもらいたい」日本最高峰のモータースポーツ「スーパーフォーミュラ」。かねてよりモータースポーツの大ファンだという瑶子さまは、去年（2025年）から名