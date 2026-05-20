大谷を上回るMVP候補とは誰か(C)Getty Images4年連続5度目のMVP受賞が期待されるドジャースの大谷翔平のライバルとして、32歳内野手の名が浮上した。米メディア『ClutchPoints』は「もし今日シーズンが終わるなら、なぜこの選手がナ・リーグMVPに輝くのか。それはショウヘイ・オオタニではない」と題した記事を掲載。現在のMVP候補は大谷ではなく「MVP投票で最上段に記載されるべきは別の名前だ」とし、ブレーブスの一塁手マッ