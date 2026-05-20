元NMB48でモデルの上西怜（24）が19日、自身のストーリーズを更新。ランジェリーショットを投稿した。モデルを務めるDRW（ドロー）の淡いピンクやブルーのランジェリーを着用した動画を公開。さまざまなポーズをとって曲線美ボディーもを披露した。DRWのインスタグラムでもカメラ目線なども見せた動画がアップされた。ファンやフォロワーからも「ホントお似合い」「メッチャ可愛い」「可愛すぎる」「いくらなんでも可愛すぎます」