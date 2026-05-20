グラビアアイドルちとせよしの（26）が19日、インスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「お知らせ」と題し、「本日発売、週刊spa!さんに撮り下ろしグラビア6p掲載して頂いてます」と報告した。「今回は4回目となる『グラビアン魂』過去一大人っぽく、妖艶な雰囲気です」と伝え、バスト限界ギリギリまで露出した網状のワインレッド衣装や、布面積の少ないランジェリーショット、緑と茶色を基調としたランジェリーバッ