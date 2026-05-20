ニューヨーク証券取引所＝2025年12月30日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】19日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比322.24ドル安の4万9363.88ドルで取引を終えた。原油価格の高止まりや米長期金利の上昇が相場の重荷となり、売り注文が優勢となった。原油高に伴うインフレ懸念を背景に、市場では米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げに転ずる可能性が意識され始めている。一方、バンス米副大統