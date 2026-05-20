元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、「推し」との共演ショットを公開した。中川アナは１９日、自身のインスタグラムを更新。「先週、推しに会えました．．．幸噛み締めていたら時間が経ってしまったので、時差での投稿になります笑今をときめくアーティストのＡｙｕｍｕＩｍａｚｕさん」と記し、ラジオ番組にゲスト出演したダンサーや振付師としても活躍し、２０２４年に「Ｏｂｓｅｓｓｅｄ」で日本レコード大賞