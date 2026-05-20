モデルの舟山久美子（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。第3子妊娠中の近況を報告した。舟山はふっくらしたおなかに手を添えた自身の水着姿の写真をアップ。「今回の妊娠…体重の変化が著しくて、自分でもびっくりしています。まだ中期なのに、あと少しで産前から＋10kgになりそう」と明かした。「妊娠糖尿病に引っかかりやすい体質で2人目までは食事に気をつけていたけれど、第三子妊娠中の楽しみが、、、食べることでこの