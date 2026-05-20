人気コスプレーヤーの真中つぐが19日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な水着ショットを投稿した。「ラブリーベイベーリリイベありがとうございましたこの水着好評でうれしい」とつづり、DVD「ラブリベイベー」のリリースイベントで着用した布面積が極めて少ない白のハイレグ水着姿をアップ。壇上でピースサインのポーズをとるショットも披露した。ファンやフォロワーからも「顔小っちゃいのに、ナイスボディー」「スタイ