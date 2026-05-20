【カイロ共同】アラブ首長国連邦（UAE）国防省は19日、同国西部のバラカ原発に対する17日の攻撃を巡り、無人機はイラク領内から飛来したと発表した。無人機3機のうち2機は迎撃に成功したが、残り1機が発電機に当たったという。関連当局によると原発の安全性に問題はなかった。米イスラエルとイランの戦闘で、イランはUAEのエネルギー施設などを攻撃していた。イラクはイラン同様、イスラム教シーア派が多数派で、親イラン勢力