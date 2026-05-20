【ニューヨーク＝木瀬武】１９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３２２・２４ドル安の４万９３６３・８８ドルだった。値下がりは２営業日ぶり。原油高に伴うインフレ（物価上昇）への懸念から米債券市場で長期金利が上昇し、相場の重荷となった。ＩＴ業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２２０・０２ポイント安の２万５８７０・７１で、３営業日連続の下落となった。