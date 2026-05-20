最新の「中国グリーン電力証書発展報告（2025）」によると、2025年に中国で発行されたグリーン電力証書（グリーン証書）は計29億4700万件に達し、うち取引可能な証書は18億9300万件だったことが17日、中国国家エネルギー局への取材で分かった。科技日報が伝えた。プロジェクト別では、従来型水力発電、風力発電、太陽光発電、バイオマス発電が依然としてグリーン証書発行の中心を占めた。従来型水力発電プロジェクトが10億5200万件