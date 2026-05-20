５月15日、北中米ワールドカップの日本代表メンバーがついに発表された。長友佑都の５大会連続メンバー入り、負傷した三笘薫と南野拓実、そして守田英正の選外、怪我からの復帰過程にある遠藤航と鈴木唯人の招集――など議題は様々だ。100人いれば、100人の意見がある。ブラジル人記者は、森保一監督のもと世界制覇を目指す26人をどう見ているのか。日本サッカーを熟知し、今年３月からは東京の日本語学校に通っているチアゴ