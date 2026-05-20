中東情勢の悪化で石油製品のナフサが不足する中、ナフサを原料とする容器の納品が止まることとなり、菓子店にも影響が出ています。 先日発表されたポテトチップスのパッケージの“カラー”から“白黒”への変更。印刷インクなどの調達が不安定になっているための措置で、5月25日出荷分から順次変更されるということです。 その背景にあるのが、中東情勢の悪化による石油製品であるナフサの不足です。 【齋藤正昂ア