新潟市中央区の真人幼稚園で園児たちがプランターに作った田んぼで田植えに挑戦しました。 こちらの幼稚園では“食”について学んでもらうため、毎年この時期に年長の園児が田植えを行っています。 園児がまず行ったのは、プランターの田んぼの泥を手で混ぜたり、足で踏んだりしながら田植えに適した土を作る“代かき”作業です。 泥んこになりながら作業に汗を流す園児たち。 【園児】 「難しかった。泥がぶにぶ