ＭＬＢ公式サイトは１８日（日本時間１９日）に、同サイトの専門家によるメジャー全体のベストナインにあたる「オールＭＬＢチーム」の模擬投票の結果を発表した。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は先発投手でファーストチームに選出され、ＤＨは次点だった。２０２１年以降、大谷はＤＨでファーストチーム４回（２１、２３、２４、２５年）、セカンドチーム１回（２２年）、先発投手でファーストチーム２回（２２、２３年）