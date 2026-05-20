NY株式19日（NY時間14:07）（日本時間03:07） ダウ平均49566.41（-119.71-0.24%） ナスダック26019.23（-71.50-0.27%） CME日経平均先物60900（大証終比：+20+0.03%） 欧州株式19日終値 英FT100 10330.55（+6.80+0.07%） 独DAX 24400.65（+92.73+0.38%） 仏CAC40 7981.76（-5.73-0.07%） 米国債利回り 2年債 4.093（+0.049） 10年債 4.646（+0.059） 30年債 5.166（+0