きょうのドル円は日米の財務相の発言で上下動しており、現在は１５８円台後半で推移している。パリで開催されていたＧ７財務相・中央銀行総裁会議でベッセント財務長官が日本に関し「過剰な為替変動は望ましくない」と述べていたことや、片山財務相が「日本の為替政策の姿勢は理解されたと考えている。断固たる措置をとる時はとる」と述べたことで円高の反応が見られていたが、いずれも一時的な動きに留まっている。 本日は