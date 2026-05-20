きょうのポンドドルは戻り売りが優勢となっており、一時１．３３ドル台に下落。再び２００日線を下回る動きが見られている。一方、ポンド円も小幅に反落しており、一時２１２円台に下落する場面も見られた。 きょうは１－３月の英雇用統計が発表になっていたが、ＩＬＯ失業率が平均で５．０％に上昇するなど英労働市場の弱さが示された。市場では英中銀の利上げ期待が高まっているが、本日の英雇用統計を受けて、利上