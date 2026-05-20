NY株式19日（NY時間15:07）（日本時間04:07） ダウ平均49472.79（-213.33-0.43%） ナスダック25911.24（-179.49-0.69%） CME日経平均先物60770（大証終比：-110-0.18%） 欧州株式19日終値 英FT100 10330.55（+6.80+0.07%） 独DAX 24400.65（+92.73+0.38%） 仏CAC40 7981.76（-5.73-0.07%） 米国債利回り 2年債 4.118（+0.074） 10年債 4.665（+0.078） 30年債 5.177（