【経済指標】 【米国】 ＊米中古住宅仮契約件数（4月）23:00 結果1.4％ 予想1.0％前回1.7％（1.5％から修正）（前月比） 【カナダ】 ＊消費者物価指数（CPI）（4月）21:30 結果0.4% 予想0.8%前回0.9%（前月比) 結果2.8% 予想3.1%前回2.4%（前年比) 住宅建設許可（3月）21:30 結果10.3% 予想3.8%前回-7.8%（-8.4%から修正）（前月比) 【発言・ニュース】 ＊トランプ大