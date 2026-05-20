NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4511.20（-46.80-1.03%） 金６月限は続落。時間外取引では、米大統領のイラン攻撃延期を受けて買い優勢となったが、湾岸諸国が２～３日延期を要請と伝えられたことから戻りを売られた。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、予想以上の米中古住宅販売仮契約指数や、米大統領が数日中のイラン攻撃を警告したことを受けて売り優勢となった。 MINKABU PRESS