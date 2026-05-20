NY株式19日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均49363.88（-322.24-0.65%） S＆P5007353.61（-49.44-0.67%） ナスダック25870.71（-220.02-0.84%） CME日経平均先物60660（大証終比：-220-0.36%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均が反落。ただ、本日は途中から半導体株に買い戻しも見られ、下げ渋る展開も見られていた。前日にトランプ大統領がイランへの攻撃を見送ると述べたことで