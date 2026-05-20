米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24） 米2年債 4.106（+0.062） 米10年債4.654（+0.067） 米30年債5.169（+0.046） 期待インフレ率2.500（+0.008） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが上昇したほか、３０年債が２００７年以来の高水準に一時上昇していた。 トランプ大統領がイランへの攻撃計画を見送ったことで、一部には和平合意への期待も広がっているが