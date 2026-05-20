2026年７月クールの日10ドラマ（7月５日スタート、毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）に、玉森裕太主演でおくる「マイ・フィクション」の放送が決定！ ©ABCテレビ 玉森裕太が不可解な状況に翻弄される主人公に。「記憶は本当に真実なのか」を問う物語 今作は、平和な町で平凡に暮らす男の身に起きた、「記憶」にまつわる不可思議な物語。ある日、事故に遭った主人公が目を