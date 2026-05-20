W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。本日5月20日（水）、同ドラマの第6話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！第6話では、小学校の体育館が陥没する事故が発生。さらに、転落した生徒を24時間以内に救出しなければならないという緊急事態に。桃子（土屋太鳳