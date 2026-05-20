NHK連続テレビ小説『風、薫る』では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）ら看護婦見習いたちが、帝都医科大学附属病院での実習に臨んでいる。教室で知識を学ぶ段階から、目の前の患者に向き合う段階へ。りんたちは、看護婦という仕事が知識や技術だけでは成り立たないことを、日々の実習の中で実感していく。一方で、シマケン（佐野晶哉）と、その親友・槇村太一（林裕太）の存在感も増してきた。槇村は、小説の執筆に悩むシマケ