ハンブルク・オープン 大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日 開催地：ドイツ ハンブルク コート：クレー（赤土） 結果：[ダニエル アルトマイヤー] 2 - 1 [ベン シェルトン] 試合の詳細データはこちら≫ ハンブルク・オープン第3日がドイツ ハンブルクで行われ、男子シングルス2回戦で、ダニエル アルトマイヤーと第2シードのベン シェルトンが対戦した。 第1セ