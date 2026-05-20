プレミアリーグ 25/26の第37節 ボーンマスとマンチェスター・シティーの試合が、5月20日03:30にバイタリティー・スタジアムにて行われた。 ボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・