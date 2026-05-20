プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第9節 シャルルロワとルーベンの試合が、5月20日03:30にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。 シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンは大南 拓磨（DF）、キアン・ファӦ