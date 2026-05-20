プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第9節 ゲンクとアントワープの試合が、5月20日03:30にセゲカ・アレナにて行われた。 ゲンクは横山 歩夢（MF）、伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ジェラール・ファンデプラス（MF）らが先発に名を連