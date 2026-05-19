デンマーク発のオーディオブランド「バング＆オルフセン（Bang & Olufsen）」が、藤原ヒロシが手掛ける「フラグメント（fragment design）」とのコラボレーションを発表した。5月20日から伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージで開催するポップアップを皮切りに販売し、6月3日から阪急メンズ大阪 1階 メインステージで、7月1日からは岩田屋本店本館 1階 KIRAMEKI BOARDで実施するポップアップで展開。5月27日からは、一部商品を