ミツカネベネラは坂路を軽快に駆け上がった。鈴木伸師は「順調。落ち着きもあるね。馬体もいいし、エサもしっかり食べていて雰囲気は満点」と納得の仕上がりをアピールする。レース当日は雨予報。アルテミスSはやや重馬場で2着に好走しており「この馬はそういう馬場が得意。時計がかかってくれれば」とスイートピーS6着からの逆襲に期待した。