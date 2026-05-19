カトリーヌ・ペガール仏文化大臣が、ルーヴル美術館の大規模改修工事における国際建築コンペティション「ルーヴル・ヌーヴェル・ルネサンス（Louvre Nouvelle Renaissance）」の受賞チームを発表した。STUDIOS Architecture ParisとSelldorf Architectsの共同チームが受賞し、5組のファイナリストに選出されていたSANAAのチームや藤本壮介のチームは、惜しくも優勝を逃した。【画像をもっと見る】今回のルーヴルの大規模改修プ