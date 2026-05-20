◇セ・リーグ巨人2−0ヤクルト（2026年5月19日いわき）【記者フリートーク】巨人・戸郷はエースの系譜をしっかりと受け継いでいる。昨季は自己ワースト9敗を喫した。復活を期した今季も開幕2軍スタートと苦しい時間が続いた。支えとなったのがロッキーズ・菅野からもらった言葉だ。巨人で共に戦った最後の24年シーズンが終わると「ジャイアンツのエースとは“勝てる投手”だと思う。どんな相手でもどんな状況でも期待し