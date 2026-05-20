◇セ・リーグ巨人2−0ヤクルト（2026年5月19日いわき）巨人・戸郷翔征投手（26）が19日、ヤクルト戦で7回5安打無失点と好投し、今季初勝利を挙げた。昨季から不振が続き、開幕2軍と出遅れた今季。3度目の登板で復調の白星を手にし、阿部政権下では最長タイ、2年ぶりの7連勝に導いた。チームは福島・いわきで10年以来16年ぶりの勝利となり、地方球場は今季5戦5勝。今季最多の貯金6とし、首位ヤクルトに1・5ゲーム差に迫った