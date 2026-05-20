◇セ・リーグDeNA1−3広島（2026年5月19日マツダ）DeNAは投打がかみ合わず、今季ワーストタイの4連敗を喫した。8回まで無得点に抑えられ、3点を追う9回にドラフト3位・宮下の適時二塁打で零敗を免れるのが精いっぱい。前カードの巨人3連戦は2試合が零敗という悪い流れを断ち切れず、直近4試合で計4得点という苦しい状況だけに、相川監督は「（6回までに）0―3になったところが逆に課題。点の取られ方の意識の問題で、バ