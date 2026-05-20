【その他の画像・動画等を元記事で観る】 爆風スランプが結成直後、最初に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」を5月27日に「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り～武道館で編」としてデジタルリリースする。 ■「爆風スランプさんと一緒に歌えるなんて感無量ピーヤです！」（小島よしお） 今回初の音源化に伴い、サンプラザ中野くんの大学の後輩でもあり、交流のある芸人、小島よしおをフィーチ