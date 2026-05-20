【MLBBUZZ】8試合に投げて防御率2.49、チームトップの6勝（1敗）と今季ブレーク中のドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が本紙の単独インタビューに応じ、メジャー3年目の好調の秘訣（ひけつ）を語った。昨季限りで現役引退した通算223勝のクレイトン・カーショー氏（38）、同僚の大谷翔平投手（31）らから学んだというシンプルな投球術に迫る。（聞き手・杉浦大介通信員）――直球、スライダー、カーブの3球種