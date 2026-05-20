【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kis-My-Ft2玉森裕太が主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系の日10ドラマ『マイ・フィクション』が7月5日より放送されることが決定した。 ■目が覚めると、自分だけが忘れられた!?玉森裕太が激変した日常に翻弄される主人公に 今作は、平和な町で平凡に暮らす男の身に起きた、「記憶」にまつわる不可思議な物語。ある日、事故に遭った主人公が目を覚ますと、他人になりすまされ、さ