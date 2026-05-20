5月末で活動終了する嵐の二宮和也（42）が19日、都内でプライムビデオ「シークレットNGハウスSeason2」のイベントに出席した。3月から全国5都市を回り、31日の東京ドームで締めくくるラストツアーについて言及した。番組は、お笑いコンビ「オードリー」若林正恭（47）とMCを務める心理戦バラエティーの第2弾で、22日配信開始。前作からパワーアップした内容にちなみ「パワーアップしたこと」を聞かれ「体力」と答えた。そ