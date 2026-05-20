■メディアＬ 56円(+21円、+60.0％) メディアリンクス [東証Ｓ]が続急騰。同社は18日の取引終了後、大口受注に関する発表を行い、手掛かり視された。中東の通信事業者からIPメディアプラットフォーム「Xscend」を受注した。取引金額は非開示。14日公表の決算説明資料のなかの案件リストに含まれているという。今期の売り上げ計上を予定する。 ■アルバリンク 2,871円(+500円、+21.1％) ストップ高