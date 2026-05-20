■ＩＤＯＭ 1,350円(+59円、+4.6％) ＩＤＯＭ [東証Ｐ]が大幅反発。19日、山梨県南アルプス市が進める「南アルプスIC周辺整備事業」の中央エリア活用における公募において、参入事業者に選定されたと発表した。同市と立地協定を締結した。ＩＤＯＭにとって初めて、複合商業施設の開発に本格的に取り組む格好となる。発表を材料視した買いが集まった。中古車販売の「ガリバー」を展開するＩＤＯＭは、リユー