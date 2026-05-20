ラフターラインズはトライアルのフローラSを快勝。満を持して樫の舞台へと駒を進めた。13日に美浦に帰厩。15日に1週前追いを消化し、着々と態勢を整えている。火曜朝は坂路を力強く登坂し、最終追いに備えた。小笠師は「金曜に追い切ってから、週明けもカイ食いは良く、すこぶる順調」と納得の表情。前走から中3週となるが「間隔はそんなにないので、状態をキープして自分のパフォーマンスを出せれば」と力を込めた。