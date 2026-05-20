気鋭のダービーステーブルは型にはまらない。オークスの有力馬アランカールが火曜朝、坂路で追い切った。今春、大阪杯当日にクロワデュノールに坂路調教を施したことが話題となった斉藤崇厩舎だが、今度はメンバー唯一の火曜追いを敢行。同馬は新馬戦でも火曜に追い切りを行ったが、当時は土曜福島での出走と趣を異にする。斉藤崇師は「（追い切ってから）レースまで時間を取りたいのと、火曜が一番馬場が奇麗なので」と意図を説