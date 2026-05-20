記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第3回は全国大会での実績こそ目立たなくても、NPBスカウトから高評価を得ている好投手を調べに向かった。高校生は、高岡第一（富山）の最速151キロ左腕で、甲子園未出場の前田侑大投手（3年）。今秋ドラフト候補として注目を集める理由を、調査した。高岡第一の前田は、今春に自己最速が150キロ台に届いた。その直球を携え、4月の高校