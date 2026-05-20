◇セ・リーグ巨人2−0ヤクルト（2026年5月19日いわき）巨人・平山が初の先頭打者弾を放った。3試合連続で1番で出場。初回、高橋の直球を捉えて左翼席へ2号ソロを運び「必死にバットを振った結果がいい結果になってくれた」と喜んだ。6試合連続安打をマークしたが、2打席目以降は凡退し「少し考えてしまった」と反省も忘れなかった。《巨人・大勢今季3Sライデル不在》巨人・大勢が2―0の9回を1四球だけの無失点に抑