ソフトバンクからトレード加入したDeNA・尾形が、移籍後初めて1軍に合流した。新しい環境に一日でも早く慣れるためで、出場選手登録はしないまま3日間限定で広島遠征に同行。試合前練習でキャッチボールなどで体を動かし、新しいチームメートとも交流した。帰京後は24日に2軍の中日戦に先発を予定している。相川監督の発案で実現した1軍合流に尾形は「試合前の緊張感がある中で練習できるのは大事。ありがたい」と感謝した。