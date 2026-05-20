◇セ・リーグヤクルト0−2巨人（2026年5月19日いわき）今季初先発のヤクルト・高橋が5回2失点も打線が援護できなかった。初回に平山に先頭打者本塁打を浴びるなど2失点。それでも、粘りの投球を見せ「初回以降は切り替えて投げられた。緩急を使えたのは良かった」と振り返った。直球は球場表示で最速153キロ。池山監督も「しっかり準備してくれた。次に向けて準備してもらう」と評価した。打線は6安打で今季8度目の