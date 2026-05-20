記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第3回は全国大会での実績こそ目立たなくても、NPBスカウトから高評価を得ている好投手を調べに向かった。社会人は、パナソニックに入社するまで全国とは無縁だった最速151キロ右腕・柿本晟弥投手（24）。今秋ドラフト候補として注目を集める理由を、調査した。パナソニック・柿本は、誰よりも自分自身を把握している。「力で抑える投